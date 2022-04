Hall of fame: a Kjaer il premio intitolato a Davide Astori

ROMA, 12 APR - "Ricordo molto bene Davide in campo e ovviamente ricordo bene anche la sua tragica fine. Sia Pioli sia i miei compagni mi hanno parlato di lui, so che la sua morte è stata scioccante per tutta Italia e per tutto il mondo del calcio. Ricevere il premio dedicato a Davide significa molto, mi rende felice e orgoglioso; per me è un'opportunità di onorare il suo nome". Simon Kjaer, difensore della nazionale danese e del Milan, non nasconde l'emozione per il premio della 'Hall of Fame del Calcio Italiano' dedicato a Davide Astori che gli è stato assegnato nelle scorse settimane per il coraggio e la prontezza di spirito dimostrati in occasione dell'arresto cardiaco che colpì Christian Eriksen nella partita inaugurale dell'Europeo, lo scorso 12 giugno a Copenaghen. La cerimonia si terrà a Firenze il 23 maggio, in Palazzo Vecchio. "In Serie A mi sento a casa - dice ancora Kjaer - mi è piaciuto giocare ne 'La Liga' con il Siviglia, ma quando ho avuto la possibilità di rientrare in Italia non ci ho pensato due volte. E ora, lo dico con il cuore, sono felicissimo di essere al Milan. A volte i sogni si avverano: ricordo che tanti anni fa, quando ancora giocavo a Palermo, dissi al mio agente che mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo nel Milan. E ora eccomi qui".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA