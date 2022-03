I bonifici bulgari non convincono Tribunale e Figc: il futuro del Catania resta in bilico

Il rogito, adesso. Il tormentone della settimana riguarda la firma di Benedetto Mancini che dovrebbe sancire il passaggio del ramo d'azienda sportivo dalla curatela al Fc Catania 1946. Dalla prima riunione che risale a sabato scorso a oggi sono trascorsi cinque giorni, ma il cerchio ancora non si chiude.

Ieri non erano previsti incontri nello studio del notaio Andrea Grasso che, giusto per distinguere, s'era messo a disposizione in qualsiasi momento per assistere e supportare i discorsi tra l'imprenditore e la curatela. Invece, nulla. Pare che la cifra richiesta per andare avanti, i 375 mila euro, provengano dall'estero, ma in realtà le fideiussioni collegate all'attività del manager, in Bulgaria, non sono considerate accettabili dal Tribunale, dalla Federcalcio e, di conseguenza, dal notaio.

Mancini, ieri l'altro aveva parlato di un problema tecnico. Ma se non dovesse risolvere la questione economica, l’ostacolo rischia di diventare insormontabile. «State sereni, il rogito verrà firmato, la trattativa è complessa e non è che stia rilevando un garage». Mancini ripete questa frase per far comprendere quanto sia ingarbugliato il passaggio di consegne.

Ma ormai è passato troppo tempo. O si stringe subito o saranno guai. I curatori, immaginiamo, non saranno contenti di vivere tra appuntamenti che non si concludono e rinvii costanti. Il loro esercizio provvisorio scade il 19, c’è margine, ma la pazienza avrà un limite. Si spera che quanto meno la squadra possa arrivare a completare la stagione (26 aprile) e se dovesse riuscire a centrare i play off deve disputarli.

Con quali soldi? Se le somme di Mancini non dovessero transitare, si andrebbe avanti con gli incassi del Massimino (tre gare interne) e con una parte della fideiussione che verrebbe messa a disposizione per le spese correnti.

In città la preoccupazione monta. Chi resta fiducioso, chi ha già mollato Mancini da un pezzo. Possibile che l’imprenditore sia talmente sfortunato da avere tentato di gestire il Latina, ma... sono sorti problemi. Il Rieti e il basket, sono altri capitoli che evitiamo di ribadire. E, poi, la seconda asta non conclusa per un equivoco, il rogito che slitta, le somme non accreditate perchè sono flussi provenienti dell’estero. Che vita incasinata avrà Mancini...

Di conseguenza è incasinato anche il presente e soprattutto il futuro di una squadra che deve pensare ad allenarsi, di un direttore (Pellegrino) che è sull’orlo di una crisi di nervi. Si incasina il compito della Federcalcio che spera di fare ultimare al Catania la stagione. Si ingarbuglia il lavoro di curatori, che già sono stati solerti e molto pazienti. Quello del Tribunale che ha concesso proroghe e indetto ben tre aste competitive. Certo, la seconda e la terza sono state lanciate perchè c’era un solo impreditore interessato. Mancini, appunto. Che ha guadagnato credito visto che di catanesi, siciliani e imprenditori della nostra terra neanche l’ombra.

Ma, poi, dopo aver cantato al bar il coro della curva, dopo aver conquistato una fetta di sportivi con il suo dialetto romano e con le battute, con la disponibilità mediatica giudicata ora conveniente, ma anche eccessiva, l’ultimo ostacolo sono i denari. Senza quelli non si canta messa. Che incubo.

