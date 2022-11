I Mondiali al Massimo, un podcast di quiz, news e pronostici

ROMA, 15 NOV - A partire dal 18 novembre SN4IFUN - l'app di sport entertainment che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici - arricchisce la propria proposta con il podcast 'I Mondiali al Massimo', condotto da Massimo Caputi e Adriano Bacconi per vivere al meglio l'esperienza dei mondiali in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Le 10 puntate saranno on air sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, e sull'app SN4IFUN. La prima puntata, online da mercoledì 16 novembre, e la seconda si concentreranno sulla presentazione delle squadre e dei principali giocatori, disegnando una mappa delle favorite e dei potenziali outsider che potrebbero ribaltare i pronostici. Dal 18 novembre, a competizione iniziata, Caputi e Bacconi si focalizzeranno maggiormente sulle sfide che avranno luogo in campo, con le analisi successive ai match disputati e i nuovi equilibri che si verranno a delineare. "SN4IFUN è un'app di news, giochi e pronostici in continua evoluzione - dichiara Riccardo Bartola, direttore marketing Snaitech -. In occasione dei Mondiali di calcio abbiamo voluto arricchire l'app con un prodotto dal contenuto sportivo e culturale: attraverso i racconti di Caputi e Bacconi gli appassionati di calcio potranno seguire la Coppa del Mondo con dati, curiosità, statistiche e pronostici, e vivere la competizione da protagonisti. Siamo felici di aver avviato questa collaborazione con DMTC Sport con la quale abbiamo trovato fin da subito una perfetta intesa, in linea con la nostra vision".

