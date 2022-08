I vertici del Catania Ssd in visita al nostro giornale, Grella anticipa in una intervista le mosse della società

Il vice presidente Vincenzo Grella e l'amministratore delegato del Catania, Luca Carra, accompagnati dal capo ufficio stampa Angelo Scaltriti sono stati oggi in visita nella sede del nostro giornale, accolti dal direttore Antonello Piraneo e dalla redazione. Il nuovo Catania ha rinnovato una tradizione antica all'insegna di cordialità e di un dialogo che resta sempre aperto.

Lo stesso Grella ha anticipato alcune mosse future della società, a comiciare dalla campagna abbonamenti che potrebbe scattare la settimana prossima dopo un confronto con gli amministratori per conoscere alcuni particolari sui lavori allo stadio Massimino.

Grella ha anche anticipato che il patron rossazzurro Ross Pelligra tornerà in città nei prossimi giorni: «Vi confermo che tornerà all'inizio del mese di settembre per toccare più tasti della vita del club: Stadio, centro sportivo, abbonamenti, squadra. Vuole fare, specialmente nei primi anni di presidenza, almeno un passaggio al mese a Catania per vivere la realtà rossazzurra e programmare il meglio possibile».

