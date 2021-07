I magnifici cinque italiani nella top 11 Uefa

L'Italia è largamente rappresentata in tutti i ruoli nella top-11 dell’Europeo di calcio, stilata dagli osservatori tecnici della UEFA, tra i quali Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Robbie Keane.

Sono ben cinque i giocatori azzurri che figurano nella squadra ideale, un 4-3-3 così composto: in porta Donnarumma (già premiato come miglior giocatore dell’Europeo); difesa formata da Walker (Ing), Bonnucci, Maguire (Ing) e Spinazzola; a centrocampo Hojbjerg (Dan), Jorginho e Pedri (Spa); in attacco Chiesa, Lukaku (Bel) e Sterling (Ing).



