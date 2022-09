Icardi al Galatasaray, conferma anche via social

ROMA, 07 SET - Mauro Icardi ricomincia da Istanbul. L'attaccante argentino, che da mesi è stato escluso dal progetto tecnico del PSG dall'allenatore Christophe Galtier, giocherà nel Galatasaray. In Turchia, dove la sessione estiva di calciomercato si concluderà solo domani, l'ex capitano dell'Inter arriva con la formula del prestito secco. Icardi in serata volerà da Parigi a Roma e poi a Istanbul. La conferma del trasferimento nella squadra dove gioca già il 'napoletano' Dries Mertens è arrivata dallo stesso Icardi che, in una story pubblicata sul proprio account ufficiale di Instagram, appare in un'immagine senza maglia e con il consueto tatuaggio del leone sul petto in bella vista: questa volta, però, gli occhi dell'animale sono gialli e rossi, che sono i colori del Galatasaray. In basso, inoltre, un finto orologio con la scritta 'tic-tac', che scandisce un conto alla rovescia verso la nuova avventura sportiva.

