Icardi è fuori dal PSG, per lui si muovo United o Galatasaray

ROMA, 12 AGO - Fuori dai piani del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi è ormai a un passo dal divorzio con il club francese. Contro il Clermont, nella partita inaugurale della Ligue 1, l'allenatore Christophe Galtier non lo ha nemmeno convocato. Senza di lui, il PSG ha stravinto. Il centravanti argentino, ex Inter e spesso al centro di gossip, secondo quanto riportato da TyC Sports, interesserebbe al Manchester United e ai turchi del Galatasaray. I due club sarebbero tuttavia disposti a ingaggiare Icardi solo in prestito con diritto di riscatto.

