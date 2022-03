Il 27/3 Maratona Roma corre per la pace, in gara ucraini e russi

ROMA, 10 MAR - Sedici giorni al via di una corsa votata al 'green' e sopratutto alla solidarietà verso la popolazione ucraina. Tutto pronto per la 27esima edizione della Maratona di Roma Acea 'Run Rome', in programma il 27 marzo. 42,195km che si snoderanno tra i monumenti della Città eterna, una cornice unica per gli oltre diecimila iscritti di cui la metà provenienti da oltre 60 Paesi del mondo, tra i quali 50 atleti ucraini e altrettanti russi dopo l'ok della World Athletics a consentire a questi ultimi di gareggiare senza bandiere né inni. La presentazione è avvenuta stamane presso la sala della Protomoteca del Campidoglio, con i saluti iniziali del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale questa "deve essere l'edizione della rinascita e votata a un messaggio di pace e di serenità. Significativo - ha quindi annunciato Gualtieri - che parte dei proventi delle quote di iscrizione andranno in sostegno grazie al 'Banco Alimentare' del popolo ucraino dopo questa inaccettabile aggressione militare". Appuntamento con la storia "tenendo gli occhi e il cuore nei confronti di chi sta vivendo una situazione drammatica in questi momenti", ha aggiunto l'assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato, presentando la Maratona di Roma che per il secondo anno è organizza sotto la supervisione di Infront: "Questo - ha spiegato Niccolò Mornati, direttore sport estivi e sviluppo business Infront Italy - vuole essere un evento inclusivo, senza barriere e di solidarietà. Non possiamo sorridere come avremmo fatto fino a un mese fa e così scendiamo in campo, invieremo beni necessità e invitiamo tutti i runner ad iscriversi sul sito e inviare una quota per l'Ucraina".

