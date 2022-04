Il Barcellona su Lewandowski, pronti 35 milioni

ROMA, 28 APR - La possibilità che Robert Lewandowski lasci il Bayern Monaco a fine stagione, per trasferirsi in Spagna e indossare la maglia del Barcellona, può diventare concreta. Secondo quanto pubblica oggi il quotidiano Marca, Mateu Alemany, ds del club catalano, ha già incontrato l'agente del centravanti polacco, Pini Zahavi, per informarlo che il Barcellona è disposto a pagare 35 milioni per il cartellino del suo assistito. A Lewandowski verrebbe offerto un contratto di biennale, che può essere prolungato di un anno. Il Barcellona continua anche a seguire un altro centravanti: si tratta di Álvaro Morata, attualmente alla Juventus, ma il cui cartellino appartiene all'Atletico Madrid.

