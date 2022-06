Il Barcellona verso la cessione di Lenglet, c'è il Tottenham

ROMA, 25 GIU - Clément Lenglet è fra i calciatori in uscita dal Barcellona. La presenza di Araújo, Piqué, Eric Garcia, i possibili arrivi di Christensen e Koundé, escluderebbero dalla formazione titolare il centrale difensivo di origini francesi. Secondo il portale ESPN, il Tottenham di Antonio Conte avrebbe avviato contatti con il Barcellona per il trasferimento di Lenglet, che non rientra nei piani dell'allenatore Xavi per la prossima stagione. Il club catalano punta alla cessione e non al prestito - anche oneroso - del giocatore, perché preferirebbe rimpinguare le proprie casse.

