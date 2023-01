Il Bayern Monaco all'assalto, dopo Blind in arrivo Sommer

ROMA, 05 GEN - Prima il difensore Daley Blind, che era svincolato, poi il portiere Yann Sommer. Il Bayern Monaco corre ai ripari in vista della ripresa della Bundesliga (e non solo) prevista per il 20 prossimo (trasferta dei bavaresi a Lipsia), cercando di potenziare il proprio organico. L'estremo difensore svizzero è stato scelto per sostituire Manuel Neuer, indisponibile fino alla prossima stagione dopo l'incidente mentre sciava e la successiva operazione. Sommer è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, tuttavia il Bayern Monaco non è disposto ad aspettare l'estate e gli ha già sottoposto un contratto fino al 2025.

