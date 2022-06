Il Bayern Monaco vuole puntare su Cristiano Ronaldo

ROMA, 24 GIU - Negli ultimi giorni cresce la sensazione che Cristiano Ronaldo e il Bayern Monaco possano unire le rispettive strade già quest'estate. LO scrive il Mundo Deportivo, citando fondi inglesi secondo cui la voce del trasferimento del portoghese nel club più titolato di Germania è assalutamente fattibile. Come emerge, da fonti vicine al Manchester United, che il nuovo allenatore Erik ten Hag vuole fare tutto il possibile per far sentire l'attaccante portoghese molto più a suo agio a Old Trafford.

