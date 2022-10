Il Brighton di De Zerbi sconfitto dal Brentford

ROMA, 14 OTT - Seconda sconfitta in tre partite per Roberto De Zerbi da quando si è seduto sulla panchina del Brighton. La squadra guidata dall'allenatore bresciano, nell'anticipo dell'11/a giornata della Premier League disputato questa sera, si è arresa per 2-0 in trasferta al Brentford: protagonista della serata Ivan Toney, autore di una doppietta al 27' pt e al 19' st su rigore. Il Brighton in classifica è 7/o, con 14 punti, gli stessi del Newcastle. Un punto sotto insegue il Brentford.

