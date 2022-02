Il Cagliari fa tremare il Napoli: Osimhen evita il ko, ma Spalletti fallisce l'aggancio in vetta

La disperazione del Cagliari più forte della voglia del Napoli di correre in testa. Finisce 1-1 all’Unipol Domus: niente vetta per la squadra di Spalletti che spreca l’occasione delle occasioni. Ma il Napoli ha anche rischiato grosso: a tre minuti dal 90' era sotto di un gol per la magia di Pereiro (con la complicità di Ospina) al 13' della ripresa. E invece ha trovato il suo salvatore dalla panchina: Osimhen di testa ha raddrizzato una partita che stava scivolando verso una clamorosa sconfitta.

Pubblicità

Chance persa a una manciata di minuti anche per il Cagliari, ma la strada è quella giusta. Napoli imbrigliato dalla voglia di Joao Pedro e soci di centrare l’impresa salvezza. Spalletti, che nel dopartita ha ammesso che il Cagliari avrebbe meritato qualcosa di più, è costretto a rinunciare a Anguissa e Insigne, mentre Osimhen e Fabian Ruiz, non al cento per cento, sono in panchina. Il tecnico promuove Petagna al centro dell’attacco con Mertens, 10 gol al Cagliari in carriera, e Elmas che partono da dietro e da più lontano.

Anche l’ex Mazzarri deve rinunciare ancora a Nandez (fuori da un mese) e ha in campo qualche acciaccato recuperato all’ultimo momento, come Lovato. Quasi un rischio necessario per consentire alla difesa di Mazzarri di giocare alta e aggressiva per non far partire Elmas e soprattutto Mertens. Cagliari che cerca di non far ragionare gli ospiti. Ma il primo tiro, appena c'è un attimo di respiro, è di Di Lorenzo al 10'. Questa è un pò la chiave tattica del primo tempo: se il Napoli esce dal pressing può fare male. Ma uscire dalla morsa non è facile. Il Cagliari risponde con una buona palla di Pereiro per Joao Pedro che, anziché tirare, preferisce cercare di saltare Koulibaly. Invano. Pasticcia il capitano invece su una rimessa. E l’altro con la fascia, Joao Pedro, per poco non ne approfitta: rasoterra di poco fuori.

Nuova complicazione per Spalletti per l’infortunio di Di Lorenzo: entra Malcuit al 27'. Quando riesce a giocare, il Napoli sa anche fare paura. Come al 34': la conclusione di Mario Rui e mandata in angolo da Cragno arriva al termine della migliore azione corale dei partenopei. Il più lucido sembra Zielinski. E in effetti gli ospiti riescono a prendere più campo con il trascorrere dei minuti sfruttando la maggiore propensione al palleggio con Elmas e Mertens bravi ad aiutare Demme e Zielinski.

Nella ripresa Spalletti prova a spaventare il Cagliari facendo scaldare Osimhen. Nel frattempo in campo stesso copione: corsa e pressing per il Cagliari, paziente tentativo del Napoli di ragionare e costruire. In realtà l’occasione da gol, usando la testa, la crea il Cagliari all’8': tutto bene, manca solo il tacco preciso di Deiola a pochi passi dalla porta. Al 13' però la palla giusta capita sul piede sinistro di Pereiro che lascia partire un tiro a giro di mancino che Ospina non 'leggè bene: il pallone si insacca all’angolino. Clamorosa doppia occasione per il 2-0 due minuti più tardi: miracolo questa volta di Ospina su Deiola, poi Baselli manda alle stelle. Senza molto da perdere Spalletti prova a mettere dentro anche gli acciaccati Fabian Ruiz e Osimhen più l’ex Ounas. Tutti giocatori ultra-offensivi. E al 42' ecco il pari, lancio lungo dalla tre quarti di Mario Rui e colpo di testa vincente di Osimhen. Poco prima eroico Ospina due volte su Marin. Napoli senza vetta, Cagliari accanto al Venezia al terzultimo posto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA