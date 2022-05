Il catanese Federico Serra presidente dell'Osservatorio sullo Sport

Nasce l’Osservatorio permanente sullo sport grazie all’iniziativa promossa dalla Fondazione Sportcity il laboratorio indipendente di idee e progetti nato dalla necessità di studiare l’impatto dello sport e dell’attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini e si moltiplicano sempre di più le attività e gli eventi.

Pubblicità

La Fondazione Sportcity presieduta da Fabio Pagliara, continua così la sua attività sul territorio tenendo fede alla sua mission vale a dire promuovere lo sport come volano per lo sviluppo delle città, favorendo la realizzazione di politiche pubbliche inclusive, e sostenendo la valorizzazione dei luoghi sportivi nelle città, operando anche per la riqualificazione degli spazi urbani.

«La Fondazione - tiene a sottolineare il dott. Fabio Pagliara - ha così inaugurato l'Osservatorio permanente sullo sport, un'attività di ricerca strategica e decisiva per il futuro della nostra società e dello sport. La rivoluzione dolce delle Sportcity sta diventando una meravigliosa realtà. A partire dalla nascita del nostro laboratorio di idee non ci siamo mai fermati nell’organizzare meeting, webinar, tavole rotonde e soprattutto eventi in decine di città italiane, e siamo coscienti che dobbiamo proseguire su questa linea per ottenere dei risultati importanti».

«Per questo - conclude Pagliara - siamo convinti che investire in studi e ricerche sia decisivo per il raggiungimento degli obiettivi, perché occorre competenza di contesto e dati strategici che consentano di studiare il presente per capire il futuro e intercettarlo per tempo».

A presiedere l’Osservatorio sarà Federico Serra, catanese, presidente dell’Ipaa (International Public Policy Advocacy Association), primo italiano e primo europeo a ricoprire questa carica, nell’associazione che ha sede a Washington, che raggruppa organizzazioni impegnate nella difesa delle politiche pubbliche negli Stati Uniti, in Canada, Europa e Australia. Il dott. Federico Serra, sin dall'inizio ha creduto nel lavoro della Fondazione ricoprendo il ruolo di editor in chief della rivista scientifica Sportcity Journal.

Fabio Pagliara e Federico Serra

«Sono contento della responsabilità che mi è stata affidata dagli amici e colleghi di Fondazione - sottolinea il dott. Federico Serra - insieme allo Sportcity Journal che già realizziamo, da oggi faremo funzionare un Osservatorio permanente sullo sport, con studi specifici che partiranno dai concetti di benessere, socialità e cultura del movimento. Sarà una bella scommessa utile per immaginare lo sport del futuro in questo paese».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA