Il Catania a Castrovillari a caccia del sesto sigillo di fila

Nonostante Sant’Agata saranno almeno duecento i catanesi che seguiranno il Catania a Castrovillari. I rossazzurri inseguono la sesta vittoria consecutiva. Ma è chiaro che ormai i numeri contano poco e niente: la squadra di Ferraro ha dimostrato la sua forza e ormai c’è solo da attendere la certezza matematica della serie C, anche se il tecnico e in società si fanno i debiti scongiuri.

Ferraro, allenatore che continua a vincere a dispetto delle critiche su presente e futuro, sceglierà il 4-3-3 con qualche novità di formazione: Boccia indiziato numero uno per rilevare lo squalificato Rapisarda, con un centrocampo che ha Palermo che scalpita. In attacco c'è l'imbarazzo della scelta, ma come tenere fuori Chiarella e De Luca in questa fase? Poi è possibile che ci sia una staffetta tra Sarao e Jefferson.

Il Castrovillari è un rebus. Nei giorni scorsi s'è dimesso l'allenatore e a ridosso del match è stato annunciato Tommaso Napoli che rileverà Carmine Pugliese. Napoli, classe 1967, ex tecnico del Gela, del Licata e di tanti altri club dilettantistici, ha anche indossato la casacca rossazzurra nel 1988-89 (in squadra c'erano tra gli altri Scienza, Onorati, Massimo Tarantino, Polenta, anche Mastalli e D'Ottavio) e nel 1996-97 con Orazio Russo, Marino, Pellegrino, Brutto Naccari, Pannitteri. Sarà una gara molto spigolosa, condotta anche sul piano nervoso. Telecolor seguirà in diretta la gara (calcio di inizio alle 14,30) con interviste e commenti.

