Il Catania a Vibo per cercare un altro successo: ecco i calciatori a disposizione

Tra i 21 convocati non figurano tanti nomi di attaccanti: era certa l’assenza di Sarno, infortunato. Si immaginava anche quella di Litteri che il tecnico Ferraro vuole recuperare appieno (“ha bisogno di lavorare con calma, senza il pericolo di ricadute”), ma si pensava che Andrea Russotto potesse recuperare. Russotto non è nella lista dei giocatori che sono già in Calabria per vivere la vigilia del match in casa della Vibonese (domani alle 14,30). Ha recuperato Jefferson anche se non è al meglio della condizione e potrebbe comunque accomodarsi in panchina. Dopo la rifinitura, dunque, lo stesso Ferraro ha convocato il giovane Clarence Corallo, attaccante della Juniores: il giovane catanese, classe 2005, indosserà la maglia numero 20 e potrebbe anche andare in panca. C’è il nuovo acquisto De Respinis, che ha esordito contro il Licata, così come il baby Forchignone, ormai pienamente ristabilitosi.

Pubblicità

Si va verso un 4-3-3 simile a quello visto contro il Licata, con Lodi a centrocampo, ma come alternativa è sempre pronto Palermo per dare al centrocampo un assetto più muscolare, specie se si dovesse giocare su un campo allentanto per la pioggia. Decisione, quella relativa alla formazione base, che Ferraro adotterà all’ultimo istante. Ma il Lodi visto contro il Licata merita spazio a prescindere dal meteo.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

5 Rapisarda

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

18 Rizzo

20 Corallo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

35 De Respinis

79 Jefferson

99 Sarao



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA