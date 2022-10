Il Catania aspetta il Castrovillari davanti i 15 mila del Massimino

Il secondo turno interno di fila coinciderà con la chiusura della campagna abbonamenti. Il Catania si avvicina alla cifra considerevole di 12 mila tessere staccate, numeri degni della Serie A. Tanti, grosso modo, ne contava quando nelle otto stagioni fino al 2014 ha inanellato successi clamorosi e record di punti schierando giocatori spettacolari come il Papu Gomez, Mascara, Biagianti, Maxi Lopez, Barrientos e lo stesso Lodi.

Oggi la realtà è differente, ma l'affetto del pubblico è rimasto immutato. Segno che, di fronte a un progetto valido e ambizioso, non c'è categoria che tenga. La vigilia di Catania - Castrovillari è stata riassunta così dal tecnico Giovanni Ferraro: «Dovremo soffrire, guai a sentirci realizzati dopo quattro vittorie. In D si lotta, si dovranno gestire le forze e le difficoltà al meglio. Per fortuna ho in mano un gruppo di lavoratori che collaborano e non si risparmiano. Merito della società che ha portato avanti una programmazione di notevole valore».

Sulla gara poche parole, anche di fronte al ballottaggio Sarao - Jefferson per il ruolo di centravanti: «Li posso alternare, sono due giocatori validi e che si somigliano – rileva Ferraro – dunque i cinque cambi mi consentiranno di fare rifiatare qualcuno al momento giusto. In mediana ho molte soluzioni, tra le quali Palermo che ha qualità e voglia di fare».

Si comincia alle 15 con una festa iniziale, quella dell'incitamento di uno stadio praticamente sold out. Poi toccherà ai giocatori continuare la festa rispondendo con una vittoria senza sofferenze.

ECCO LA LISTA DEI 23 CONVOCATI

PORTIERI – 1 Bethers, 12 Bollati, 22 Groaz

DIFENSORI – 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 13 Ferrara, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI – 10 Lodi, 14 Bani, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale, 33 Buffa

ATTACCANTI – 7 An. Russotto, 11 Forchignone, 17 De Luca, 30 Sarno, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao.

