Il Catania cerca l'ottava sinfonia (Sant'Agata permettendo)

Da una parte il record da incrementare, dall'altro lato l'umiltà da non perdere proprio adesso che le cose funzionano. Il Sant'Agata, avversario che metterà piede al Massimino (via domenica alle 15) non è un club di sprovveduti. Tutt'altro. E’ una sorta di sorpresa costante della Serie D. Ecco perché il match di oggi costituisce l'ennesimo trappolone.

Ferraro ha recuperato Palermo e Andrea Russotto, tiene in distinta Bethers e De Luca, ed è intenzionato a confermare il 4-3-3 di base schierato negli ultimi tempi. Qualche rotazione a sorpresa potrebbe anche verificarsi.

Certo che il ritorno in città di Pelligra ha come sempre fatto scalpore. Il presidente si è diretto al Massimino per non perdersi la rifinitura dei suoi ragazzi ai quali ha fatto i complimenti, senza tralasciare di mettere loro in guardia da sorprese sgradevoli.

