Il Catania chiede strada al San Luca

Mille tifosi al seguito, un recupero importante come quello di Lorenzini in difesa, quattro assenti in attacco (Jefferson, Sarno, Forchignone, Litteri) ma a centrocampo il giovane Vitale – classe 2004 – è stato convocato. Il Catania Ssd, capolista con 12 punti di vantaggio sul Lamezia e Locri, proverà a violare il terreno del San Luca che gioca questa gara casalinga proprio allo stadio di Locri.

Pubblicità

Sarà una giornata memorabile per i tifosi del club calabro. La squadra ha fatto stampare dallo sponsor tecnico una maglia celebrativa che indosserà come divisa ufficiale proprio in occasione del match contro Lodi e compagni. Sulle tribune ci saranno non meno di 3500 persone, conferma che quando in D si muove la formazione allenata da Giovanni Ferraro, la domenica diventa un evento.

Poi c'è l'aspetto agonistico con le due formazioni che si contenderanno i tre punti. Catania con il 4-3-3 e i locali con il 3-5-2. Giovanni Ferraro ha presentato la sfida con il giusto equilibrio: “Siamo il Catania e dobbiamo vincere sempre e comunque. I miglioramenti ci sono stati e le ultime due gare contro Trapani e Ragusa lo hanno evidenziato. Nel cambio di fronte, nella circolazione di palla, siamo stati più veloci. Mi aspetto altri miglioramenti anche nella sfida contro i calabresi”. Il via alle 14,30, domenica prossima i rossazzurri riceveranno il Licata al Massimino.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA