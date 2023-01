Il Catania comincia il 2023 col botto: batte il Ragusa e fa festa al Massimino col patron Pelligra

Dieci e lode. Tante sono le vittorie interne di fila del Catania dopo il confronto contro il Ragusa che ha segnato il trionfale avvio del girone di ritorno. La differenza tra i due gruppi era già palese alla vigilia del confronto, ma sul campo la conferma è stata immediata.

La gara cambia volto dopo 18', quando Cess si fa espellere per un fallo in area su Castellini (prima aveva anche toccato di mano). Dal dischetto Lodi fa centro mandando in visibilio i 15 mila del Massimino e un Ross Pelligra applaudito prima del via durante il suo consueto giro ai bordi del campo. Il bis arriva con Chiarella (29'), servito da Russotto e abile a girarsi in modo fulmineo dopo un'azione avviata da Lodi. Il match è ormai finito e Russotto, che poco prima aveva timbrato la traversa, al minuto 39 fa centro con la complicità del portiere che non trattiene una conclusione dalla distanza.

Nella ripresa dal 20' ha giocato dietro le punte Giovinco, rilanciato in mischia da Ferraro al posto di Andrea Russotto. Poi anche De Luca in campo, esordisce Pedicone in difesa. La festa si completa con l'esultanza dei giocatori al cospetto di un pubblico che esulta e celebra. Sognando la Serie C che a questo punto diventa solo questione di tempo.

Il tabellino

CATANIA-RAGUSA 3-0

CATANIA (4-3-3) Groaz 6; Rapisarda 6,5 (dal 45' s.t. Al. Russotto s.v.), Somma 6,5, Castellini 6,5, Boccia 6,5; Rizzo 6,5, Lodi 7 (dal 41' s.t. Di Grazia s.v.), Palermo 7; Chiarella 7 (dal 33' s.t. Pedicone s.v.), Sarao 6 (dal 28' s.t. De Luca 6), An. Russotto 7 (dal 20' s.t. Giovinco 6). PANCHINA Bethers, Ferrara, Bani, Privitera. All. Ferraro 7.

RAGUSA (3-5-2) Truppo 4,5; Falla 5 (dal 14' s.t. G. Strumbo 6), Pertosa 5, D. Strumbo 5 (dal 5' s.t. Valenca 6); Cacciola 6, Cess 4, Distefano 5 (dal 5' s.t. Messina 5,5), Iseppon 5,5, Vitelli 5,5 (dal 33' s.t. Napoli); Varela 5,5, Grasso 5,5 (dal 5' s.t. Manfrè 5,5). PANCHINA Pitarresi, Gozzo, Bozzanga, Alili. All. Raciti 5,5,

ARBITRO Torreggiani di Civitavecchia 6 (Bennici e Martinelli).

RETI Lodi su rigore al 19' p.t. Chiarella al 29' p.t. Russotto al 38' p.t.

NOTE Spettatori 15.483. Espulso Cess al 18' pt per gioco falloso. Ammoniti D. Strumbo, Messina. Angoli 9-2. Recupero 1' e 3'

