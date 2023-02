Il Catania contro il fanalino di coda Mariglianese: in oltre 15 mila al Massimino

Oltre la barriera del 15.500 tifosi: il Catania che riceve la Mariglianese in una domenica che coincide anche con l'ottava di Sant'Agata, chiamerà a raccolta il grande pubblico al Massimino. I biglietti delle curve e della tribuna B messi in vendita a 5 euro hanno fatto la differenza anche in un match contro l'ultima in classifica.

Il tecnico Ferraro ha chiesto “massima concentrazione” e di “non guardare la classifica nostra e quella degli avversari, assetati di punti salvezza”. E, con Sarao fuori dai giochi per squalifica, ci sarà il dubbio della scelta del centravanti. De Respinis e Jefferson lottano per un posto dall'inizio, ma sarà staffetta come spesso accade per la punta centrale.

In serata il tecnico ha convocato 22 giocatori. Nella lista non figurano Buffa, Alessandro Russotto, Scognamiglio, Lubishtani e Pedicone. Sono stati chiamati Sarno e Litteri. Questi gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI:1 Bethers, 22 Groaz

DIFENSORI:2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI:8 Di Grazia, 10 Lodi, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale, 70 Baldassar

ATTACCANTI: 7Andrea Russotto, 9 Litteri, 11 Forchignone, 17 De Luca, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 79 Jefferson

