Il Catania doma il Sant'Agata (3 a 2) e fa il vuoto in classifica

Una vittoria, una sinfonia calcistica: il Catania non ne perde una e anche il Sant'Agata ieri è stato regolato nei primi 35 minuti con i gol di Rapisarda (girata sotto la traversa che ha fatto vibrare le fondamenta dello stadio) e con il bis di Vitale su cross dello stesso Rapisarda. Poi gli ospiti sono rientrati in partita facendola restare in bilico fino all'ultimo: il 3-2 risicato è pesantissimo per il ko del Lamezia sul campo del Locri. Catania sempre più capolista. Adesso è vera fuga.

Il Sant'Agata ha cercato sempre di velocizzare le ripartenze scegliendo si bucare gli avversari dalla sinistra, con Bonfiglio capace di accelerare spesso dalla trequarti. Ma la fase di non possesso studiata da Ferraro aveva già preso le contromisure per tempo, anche se un paio di sviste dopo il 2-0 hanno tenuto in ansia il pubblico..

Nella ripresa Vincenzo Vitale del Sant'Agata sfiora il 2-1 superando Lorenzini e Bethers in uscita. Palla clamorosamente a lato. Gli ospiti accorciano poco dopo con Scolaro abile a risolvere una situazione offensiva in cui la retroguardia catanese non è stata proprio sveglia. Tutt'altro. Entra Jefferson per Sarao e 15' dalla fine va a segno dal dischetto per un rigore procurato da una proiezione in area di Forchignone. Il Sant'Agata non esce mai dalla partita, attacca mettendo in difficoltà i rosazzurri. Rizzo commette fallo in area su Bonfiglio che realizza il 3-2 con freddezza. Russotto sfiora il poker fino all'apoteosi finale con Pelligra, tornato allo stadio, applaudito a più riprese.

CATANIA 3 SANT'AGATA 2

CATANIA (4-3-3) Bethers 6,5; Rapisarda 7, Somma 6, Lorenzini 6, Castellini 6; Rizzo 6, Lodi 6 (dal 15' s.t. Palermo 6), M. Vitale 6,5; Sarno 6 (dal 15' s.t. An. Russotto 6), Sarao 6 (dal 10' s.t. Jefferson 6,5), Forchignone 6,5 (dal 39' s.t. Buffa s.v.). A disp. Groaz, Boccia, Lubishtani, De Luca, Giovinco. All. Ferraro 6,5.

SANT'AGATA (3-4-3) Curtosi 6; Casella 6 (dal 45' s.t. Carrà), Demoleon 6, Brunetti 6 (dal 33' s.t. Napoli s.v.); Morleo 6,5, Scolaro 6,5 (dal 29' s.t. Maesano s.v.), Calafiore 6, D'Aleo 6; V. Vitale 6,5, Cicirello 6 (dal 29' s.t.Montero 6,5), Bonfiglio 6,5. A disp. Quartarone, Gallo, Duli, Mazzamuto, Raspaolo, Carrà. All. Vanzetto 6,5.

ARBITRO Silvestri di Roma 6 (Di Dio, Scribani).

RETI Rapisarda (C) al 17', M. Vitale (C) al 35' p.t. Scolaro (S) all'8' s.t. Jefferson (C) su rigore al 27' s.t. Bonfiglio (S) su rigore al 35' s.t.

NOTE Spettatori 15 mila circa (3.344 paganti, 12.100 abbonati). Ammoniti M. Vitale, Bonfiglio. Scolaro. Angoli 1-2 recupero.

