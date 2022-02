Il Catania espugna il campo della Turris: e Moro segna il 21° gol in 21 partite

Allo Stadio Amerigo Liguori la Turris, sesta della classe del Girone C della Serie C, ospita il Catania, nella terra di mezzo tra zona play-out e zona play-off. I padroni di casa si schierano con la solita difesa a tre ma, a differenza delle ultime due uscite, optano per un attacco a due con il ritorno da titolare del numero dieci Giannone, miglior marcatore dei campani con dieci reti. Il Catania risponde con un classico 4-3-3 e il tridente Biondi-Greco-Moro, il quale - recentemente acquistato dal Sassuolo per la prossima stagione - comanda la classifica dei cannonieri con venti marcature. Nella formazione proposta da Baldini figura anche il centrale Lorenzini, appena arrivato alle falde dell’Etna proprio dalla squadra di Torre del Greco. Il direttore di gara è Paolo Bitonti.

Nel primo tempo il Catania - in maglia nera - fa la partita, sorprendendo gli avversari - in maglia bianca - con un pressing importante, ma anche ripartenze e azioni manovrate. È così che i rossazzurri si procurano l’occasione più importante della prima metà di gara: sugli sviluppi di un corner il portiere della Turris è costretto al miracolo, deviando un colpo di testa sull’incrocio dei pali. Qualche minuto più tardi, in seguito a un’opportunità sprecata dall’attaccante della squadra di casa Leonetti, il Catania fa il bis di legni con una traversa colpita dalla distanza da Albertini.

Superata la mezz’ora sale il nervosismo e fioccano i cartellini gialli, due per la Turris (Tascone e Sbranga) e tre per il Catania (Simonetti, Pinto e Cataldi).

Nella ripresa al 54’ gli etnei riescono a legittimare l’ottima prestazione con il gol che sblocca la partita: Alessandro Albertini, servito con un no-look da Moro, elude con un cucchiaio l’uscita del portiere avversario Perina. Una decina di minuti dopo, la salita per la rimonta della Turris si fa molto ripida, poiché l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo nei confronti Simone Tascone, che lascia i suoi in dieci uomini, per un fallo su Biondi. Come se non bastasse, sugli sviluppi della punizione fischiata in precedenza, Pinto pesca Luca Moro che di testa insacca lo 0-2, aggiornando il suo straordinario score stagionale (21 gol in 21 partire di Serie C con la maglia del Catania) e da qui in poi la squadra di Baldini controlla la gara.

Nel corso del corposo recupero (cinque minuti), però, la difesa rossazzurra pasticcia e Davide Ghislandi firma il gol che riaccende le speranze della Turris, la quale più tardi restituisce il favore e Mattia Zanchi sigla il definitivo 1-3. Prima del fischio finale si accende anche un battibecco tra le due panchine, che porta alle espulsioni dei due tecnici, Cameo e Baldini.

La Turris trova così la seconda sconfitta consecutiva, dopo il 2-1 subito a Monopoli, e rischia di subire il sorpasso del Palermo, che alle 17:30 giocherà sul campo del Campobasso (14º). Il Catania, invece, allontana la zona play-out con uno sguardo alla decima posizione, momentaneamente occupata dal Foggia. Nel prossimo weekend gli etnei ospiteranno il Picerno (sabato alle 17:30), mentre alle 14:30 i corallini inaugurano il 26º turno a Latina.

