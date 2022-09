Il Catania ha convinto i catanesi: già 10mila gli abbonati

La campagna abbonamenti del Catania vola verso quota 10 mila. In serata i numeri erano notevoli: 8.220 “We Card” prenotate, 5.324 abbonamenti già in tasca ai tifosi, ma adesso bisognerà ottenere presto la piena capienza dello stadio Massimino, per ora ridotta a 9.700 posti. Ne ha parlato il dg Luca Carra al nostro giornale nell'intervista che pubblichiamo nell'edizione del lunedì. E nel pomeriggio il patron Ross Pelligra, prima di lasciare l'Italia (tornerà per la gara interna del 25) s'è recato alla pescheria accolto dai tifosi e dai commercianti con cori e selfie continui: “Questa è la vostra squadra” ha ripetuto. I tifosi hanno risposto: “Siamo al suo fianco”.

Pubblicità

Approfondimenti sul giornale in edicola lunedì: dedichiamo due pagine al Catania

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA