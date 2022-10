Il Catania in campo a Paternò per proseguire la sua fuga: ma è un derby pieno di insidie

Sulla superstrada che collega Catania a Paternò stamane viaggianno duemila tifosi ospiti. Al Falcone e Borsellino ne entreranno oltre 600 a sostegno del gruppo locale. Un esodo che era stato prima alimentato, poi bloccato, fino al via libera (grazie al ricorso inoltrato e vinto dal club di casa) di venerdì pomeriggio. Sarà un derby tutto rossazzurro e aperto al pubblico. Logica cornice di una sfida che metterà a dura prova l'imbattibilità del gruppo di Ferraro; il Paternò infatti è reduce dalla vittoria ottenuta a Vibo (in pochi se l’aspettavano, ma Pagana ha sempre una sorpresa da “giocare” al tavolo verde di un campionato che conosce bene), vorrebbe continuare la sua corsa in rimonta. Ha, il gruppo di Pagana, un gioco che non è conforme a quello di tante altre contendenti. Difesa alta, pressing a tutto campo, un 3-4-3 che si trasforma spesso in 3-5-2 a seconda di chi ha la padronanza dell'azione. Pagana, allenatore che ha lavorato a lungo in Serie D (ricordate il miracolo Troina? E non solo) conosce a menadito una categoria trappola. E, manco a dirlo, vorrebbe cucirsi al petto la medaglia per un'impresa che nessuno fin qui è riuscito a portare a termine: fermare la capolista.

In casa etnea c’è stato anche il cambio di presidenza con il ritorno di Ivan Mazzamuto, il patron del salto in Serie D, che ha galvanizzato l’ambiente proprio alla vigilia del match contro il Catania. Presidente amato, porte aperte per il ricorso vinto. Insomma Paternò si prepara alla gara dell’anno vivendo le migliori condizioni mentali e sapendo che avrà davvero poco da perdere. Attaccherà come è solito fare, alla ricerca di un altro colpo a sensazione.

Dall'altro lato c'è un Catania che mostra (non ostenta, attenzione: mostra) sicurezza gara dopo gara, affinando gli schemi, superando le difficoltà causate dalle assenze, gestendo i momenti di equilibrio senza eccessivo nervosismo. Oggi, a proposito di infortuni, le sliding doors dell'infermeria restituiscono a Ferraro l'attaccante Andrea Russotto, mentre dovrà restare fermo, insieme agli acciaccati cronici e ai convalescenti (otto in tutto) il portiere Bethers che ha accusato un infortunio. Al suo posto dovrebbe giocare Alessandro Groaz, altro talento del 2004 che è arrivato in prestito dalla Triestina dopo essere cresciuto nel prestigioso vivaio dell'Udinese.

Ferraro ha parlato, in conferenza stampa, di turn over. Qualcosa potrebbe cambiare in difesa se Boccia e Rapisarda dovessero scambiarsi la fascia di competenza. A centrocampo le cinque sostituzioni hanno sempre permesso al tecnico di ridisegnare assetto e gestione delle azioni nelle due fasi. In avanti c'è abbondanza nonostante le assenze di Litteri e di Chiarella. Sarao o De Luca al centro? Sulle fasce rientra Russotto che “corre” per un posto insieme con Giovinco, Forchignone, Sarno. Senza perdere di vista Jefferson che ha giocato meno degli altri anche per la punizione ricevuta e medita riscatto e ritorno al gol. E come non tenere in considerazione il gol spettacolare di Giovinco che chiede strada? Un rompicapo come sempre, la scelta degli attaccanti da collocare in distinta tra i titolari.

Il Catania torna a Paternò da caro nemico, mettendo piede in uno stadio che all'inizio del millennio ha ospitato il gruppo allenato da Pasquale Marino, ex delle due belle realtà. Col ds Ciccio Sotera costruì un ciclo vincente, soprattutto “premiato” con il riconoscimento del calcio più bello d'Europa giocato a cavallo tra la Serie C2 e il salto in C1. Marino è stato il profeta delle due squadre rossazzurre e oggi sarà (a casa) uno degli spettatori molto interessati al confronto.

Il passato conta, il presente di più. E, allora, questa gara dirà se il Catania ha già la maturità per continuare la fuga e se il Paternò dopo Vibo sarà una delle sorprese del girone.





