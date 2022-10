Il Catania in campo al Massimino contro il Locri per correre ancora verso la Serie C

Un altro passo verso la gloria. Catania-Locri, dopo le sei imprese precedenti dei rossazzurri, sembra una difficile routinaria tappa di un campionato rude che la squadra di Ferraro sta affrontando da protagonista cosciente delle insidie ma anche della propria forza. E poco importa se gli avversari di turno oggi si presenteranno con qualche assenza di troppo e con l'1-5 appena beccato in casa dalla Vibonese.

Pubblicità

Vige la regola di sempre: chi gioca contro i rossazzurri è disposto a fare la gara della vita per sconvolgere gli equilibri del girone. Infatti il Locri non modificherà l'assetto garibaldino, un 4-3-3 che diventa rischio calcolato: tentare di aggredire in contropiede la trequarti avversaria per sorprendere una difesa – quella di casa – bucata appena tre volte.

Sarà match vero, faranno differenza approccio e gestione delle difficoltà. Ferraro, per questo motivo, ha nascosto la formazione fino all'ultimo istante, ma dovrà fare a meno dei nove assenti cronici. Ritrova in organico Jefferson, riabilitato dal club dopo essere stato messo dietro la lavagna per motivi disciplinari. E sarà, nella staffetta con Sarao, una possibile soluzione in più nel corso del match. Gli altri claudicanti per ora stanno fuori: dai due Russotto a Litteri, da Palermo a Pino, passando per tutti gli altri infortunati ormai di lungo corso. Ma i 21 convocati stanno in piedi, reggono una impalcatura tattica che fin qui ha funzionato e deve continuare a produrre gioco o risultati.

Non c'è stato tempo per ragionare tantissimo. Dalla trasferta campana al match del Massimino (il via alle 18,30) le ore sono volate tra riunioni tecniche, ripresa e rifinitura. Quando si gioca ogni tre giorni la vita di un club è questa: la fanno anche gli altri, il Catania ha la spinta in più di una posizione in classifica che galvanizza. E, poi, il sostegno del pubblico che oggi sarà come al solito massimo. In una città che sta resta immobile di fronte a mille problemi, la novità della metropolitana aperta un'ora in più è un miracolo di volontà e collaborazione tra le parti. Applausi a chi ha mediato e a chi ha deciso di alleviare il flusso in entrata e in uscita dal Massimino.

Sarà una serata di grande importanza per il futuro della stagione per i rossazzurri. Aggredire gli avversari, sbloccare subito il punteggio. Amministrare le forze senza fare i calcoli in vista del derby col Paternò. E qui il dibattito sarebbe davvero intenso se si pensa che i tifosi avevano già acquistato in poche ore tutti i 1500 biglietti per esserci, al Falcone e Borsellino. La squalifica del campo e le porte chiuse imposte dal Giudice saranno un problema per i catanesi che avrebbero voluto esserci e per il club locale che perde presenze e incasso. Ma il dado è tratto, si pensi alla gara di oggi, innanzitutto.

Il Catania vuole vincere per tenere a distanza il Lamezia, continuando la marcia solitaria in cima. Un segnale lanciato al resto della truppa che è già forte, ma che deve essere legittimato da prestazione e successo. I giocatori non vedono l'ora di far festa con il pubblico dopo l'impresa campana. Ecco la spinta in più per Lodi e compagni.

Arrivare alla fine della gara per correre a ringraziare i 15 mila che, ormai è una media fantastica ma costante, non aspettano altro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA