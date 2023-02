Il Catania non lo ferma più nessuno: a Castrovillari arriva la sesta vittoria consecutiva

Sei vittorie di fila. Il Catania non lo ferma più nessuno. Neanche il Castrovillari che gioca su un campo il cui fondo non è proprio perfetto. I rossazzurri hanno messo a segno il successo esterno, il secondo di fila in Calabria, con la rete di De Luca imbeccato da un favoloso Chiarella, il cui rendimento migliora sempre di più e il gol di Russotto.

Il 4-3-3 di Ferraro è quello classico, con Boccia al posto dello squalificato Rapisarda. Nel primo tempo i rossazzurri vanno vicini al gol in due occasioni con De Luca. Ma a 6' dal riposo, la “zanzara” sblocca il match sfruttando un assist in profondità proprio di Chiarella.

Nella ripresa i rossazzurri attaccano e nel finale firmano il 2-0 con Andrea Russotto che riprende la conclusione di Palermo da destra che timbra il palo. Una vittoria che permette al Catania di mantenere i punti di vantaggio sul Locri, che ha vinto 2-1 contro il Licata con un gol nel finale.

Il tabellino

CASTROVILLARI-CATANIA 0-2

CASTROVILLARI: (4-3-3) Latella 5,5; Mirabelli 5,5, Scandurra 5,5 (dal 39' s.t. Bonofiglio s.v.), Filomia 5,5 (dal 22' s.t. Russi 6), Asllani 5,5; Brignola 6 (dal 32' s.t. Cervillera s.v.), Cosenza 6,5, Romanelli 5; Dorato 5,5 (dal 36' s.t. La Ragione s.v.), Di Bari 5,5, Longo 6 (dal 12' s.t. Janneh 6). A disp.: Caruso, Nemboit, Pittari, Santangelo. All. Napoli 6.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Boccia 6,5, Somma 6, Lorenzini 6,5, Castellini 6,5 (dal 49' s.t. Pedicone s.v.); Rizzo 6,5, Lodi 6,5 (dal 6' s.t. Palermo), Vitale 6,5; Chiarella 7 (dal 16' s.t. De Respinis 6), Sarao 6,5 (dal 19' s.t. Jefferson 6), De Luca 7,5 (dal 28' s.t. An. Russotto 6). A disp.: Groaz, Di Grazia, Giovinco, Forchignone. All. Ferraro 7.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro 6 (Festa-Spagnolo).

MARCATORI: 41' p.t. De Luca, An. Russotto al 43' s.t.

NOTE Spettatori mille circa. Angoli 0-4. Espulso Romanelli al 15' s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti: Sarao, Asslani, Napoli (tecnico del Castrovillari). Rec 1' e 4'.

