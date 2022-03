Il Catania oltre i problemi: Sipos e Biondi affondano la Vibonese

Il 2-1 alla Vibonese matura in un pomeriggio di emozioni, gol e speranze per il futuro. Mai il risultato è stato in bilico, il Catania dopo aver sbloccato il match (Sipos) ha amministrato e nel finale il timbro di Biondi ha certificato la superiorità rossazzurra. In mezzo le espulsioni di Corsi e, poi, dello stesso Sipos a rendere più avvincente una trama non certo irresistibile. Ai rossazzurri serviva soprattutto vincere e i ragazzi di Baldini hanno rispettato le consegne.

Un lampo di Sipos su un assist di Russini è il timbro sull'approccio del Catania sul match. Il sostituto di Greco realizza la sua quinta rete stagionale permettendo ai compagni di gestire il primo tempo senza affanni. Nella parte centrale della prima frazione, però, i rossazzurri si ammorbidiscono fin troppo e Baldini deve alzarsi dalla panchina per sgridare l'intero gruppo e indicare le zone del campo da aggredire con maggiore determinazione.

Anche perché la Vibonese cerca di pressare in modo più convinto la trequarti rossazzurra. Il diagonale di Corsi dopo 30' mette i brividi agli ospiti. Due tentativi di Rosaia, senza fortuna, mettono di nuovo pressione ai calabresi in una fase in cui la sfida cala di intensità. L'espulsione di Corsi (doppio giallo) permette al Catania di giocare un quarto d'ora abbondante in superiorità senza sfruttare l'occasione. Anzi, Sipos per un fallo ingenuo di reazione di Suagher si fa cacciare direttamente. In 10 contro 10 il Catania tenta di rafforzare le fasce con l'ingresso di Biondi su Simonetti. Proprio il catanesino a 10' dalla fine raddoppia sfruttando il traversone di Zanchi: una conclusione di sinistro molto angolato. Nel recupero il gol della speranza di Mahrous che sfrutta una punizione tagliata benissimo dell’ex rossazzurro Golfo. Ingenua la difesa rossazzurra, in questo caso.

Con questo successo il Catania si mette praticamente al sicuro da pericoli almeno per quello che concerne la classifica. Poi martedì si aprirà la terza asta, due giorni dopo scadrà l'esercizio provvisorio. E, in quel caso, bisognerebbe salvare sul serio il campionato di questi ragazzi che hanno ancora una volta onorato la maglia e la storia di un club che dovrebbe rinascere guidato da mani sicure e non certo da avventurieri.

VIBONESE (4-4-2): Mengoni 5,5; Corsi 5, Polidori 5,5, Suagher 6, Mahrous 6; Grillo 5,5 (dal 15' s.t. Golfo 5,5), Basso 5,5 (dal 1' s.t. Bellini 5), Zibert 5 (dal 23' s.t. Cattaneo 5), Blaze 5 (dal 1' s.t. Carosso 5,5); Spina 5 (dall'8' s.t. Gelonese 5), La Ragione 5. A disp.: Marson, Alvaro, Panati, Volpe. All. Orlandi 5,5.

CATANIA (4-3-3): Sala 6; Albertini 6,5, Monteagudo 6,5, Lorenzini 6,5, Pinto 6,5 (dal 25' s.t. Zanchi 7); Rosaia 6,5 (dal 25' s.t. Cataldi 6,5), Provenzano 6,5 (dal 36' s.t. Ropolo s.v.), Greco 6,5; Simonetti 6 (dal 18' s.t. Biondi 7), Sipos 5, Russini 6,5 (dal 36 's.t. Izco s.v.). A disp.: Stancampiano, Ercolani, Pino, Claiton, Piccolo, Russo, Russotto. All. Baldini 7.

ARBITRO: Panettella di Gallarate 6,5

RETI: Sipos al 2' p.t., Biondi al 34' s.t., Mahrous al 45' s.t.

NOTE: Espulsi: al 43' p.t. Corsi per doppia ammonizione; al 13' s.t. Sipos per colpo a gioco fermo su Suagher. Ammoniti Basso e Pinto. Rec 1' e 5'.

