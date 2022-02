Il Catania pareggia in rimonta ad Andria con un gol di Russotto: si poteva fare di più

Un punto guadagnato, forse due persi, visto il tasso tecnico modesto dell'avversario. Il Catania non va oltre l'1-1 ad Andria e per di più conquista il risultato in rimonta con il gol di Russotto.

I rossazzurri avevano beccato a freddo lo svantaggio per opera di Risolo sugli sviluppi di un'azione rocambolesca, con l'ultimo tocco del giocatore pugliese sulla linea di porta. Subito dopo l'Andria ha anche timbrato un palo con Gaeta (30') abile a scagliare da destra un diagonale che per poco l'ex di turno Di Piazza non ribadiva in gol.

Gli uomini allenati da Francesco Baldini hanno cercato la reazione ma due tentativi di Russini sono andati fuori misura, mentre al 30' Baldini decideva di togliere un centrocampista – Provenzano – inserendo Russotto in attacco e arretrando Greco sulla linea mediana.

Nella ripresa il pareggio del Catania con Greco abile a ripartire (10') servendo un assist al centro dell'area per l'accorrente Russotto. Poi non accade nulla di eclatante, se non un tentativo di Biondi, subentrato poco prima, che il portiere avversario blocca senza problema alcuno.

Domenica altra trasferta, il Catania sarà di scena a Torre del Greco in un confronto ben più arduo, visto il valore dell'avversario.

