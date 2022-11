Il Catania riprende il cammino verso la promozione: tre gol al Canicattì per riaffermare lo strapotere rossazzurro

La decima vittoria stagionale arriva al Massimino e conferma lo strapotere del Catania in un campionato che continua a registrare imprese dei rossazzurri, ora con dieci punti di vantaggio sul Lamezia che ha pareggiato a Vibo Stavolta ad arrendersi è un Canicattì (3-0, Rizzo e due volte Jefferson) che non ha rinunciato a giocare, guidato dal catanese di San Cristoforo Santo Privitera che a centrocampo ha fatto faville.

In panchina, squalificato Ferraro, ha esordito Michele Zeoli, vecchio eroe rossazzurro di Taranto (promozione in B) che ha guidato i suoi con una grinta da capitano non giocatore. Benfatto, dall'altra parte, ha messo in vetrina un Canicattì veloce, manovriero, coraggioso, che ha anche creato occasioni favorevoli.

Il vantaggio rossazzurro diventa un'occasione perduta. Sarao viene atterrato in area al 20', la palla resta al Catania e Rizzo fa anche centro di prima intenzione. Ma l'arbitro decide per il rigore che Lodi tira a destra ma il portiere riesce a respingere con i piedi in acrobazia.

Il Catania attacca a capofitto senza riuscire a sbloccarla nonostante il pressing continuo che arriva dalle fasce.

Anzi prima del riposo gli ospiti sprecano un vantaggio clamoroso, con un errore altrettanto vistoso: cross da sinistra di Iezzi, Scopelliti tutto solo in area di testa riesce a spedire a lato.

Il Catania passa prima del riposo e l'azione parte da un piazzato di Sarno, con De Luca che di testa timbra la traversa. A raccogliere il pallone è Rizzo che stavolta fa centro ed esulta sotto la Sud.

Nella ripresa Zeoli cambia a centrocampo (Palermo per Lodi) e in attacco (Russotto e Jefferson per De Luca e Sarao). E il brasiliano, pochi istanti dopo il suo ingresso, va a raddoppiare sfruttando uno slalom a sinistra di Russotto con traversone perfetto verso il centro dell'area avversaria. Il tris è ancora opera del brasiliano che pizzica un cross di Rapisarda quel tanto da spiazzare il portiere. Poi è festa con i tifosi.

Il tabellino

CATANIA-CANICATTI' 3-0

CATANIA (4-3-3) Bethers 6; Rapisarda 7 (dal 32' s.t. Somma s.v.), Castellini 6,5, Lorenzini 6, Boccia 6; Rizzo 7, Lodi 6 (dal 10' s.t. Palermo 6,5), Vitale 6,5; Sarno 6 (dal 32' Giovinco), Sarao 6,5 (dal 20' s.t. Jefferson 7,5), De Luca 6 (dal 15' s.t. Russoto 7). (Groaz, Lubishtani, Pedicone, Forchignone). All. Zeoli 7.

CANICATTI' (4-3-3) Scuffia 7; Di Mercurio 6, Pettinato 6, Conti 6, Tedesco 6; Cardinale 6 (dal 40' s.t. Scalisi, s.v.), Privitera 7 (dal 33' s.t. Sinatra s.v.), Sidibe 6 (dal 18' s.t. Fuschi 6); Scopelliti 6,5, Manfrè 6 (dal 35' s.t. Corrado s.v.), Iezzi 6 (dal 27' s.t. Licciardello 6). (Amata, Russo, Sinatra, Bozzanga, Santapaola). All. Bonfatto 6.

ARBITRO Cappai di Cagliari 6.

RETI Rizzo al 45' p.t. Jefferson al 21' e 28' s,t,

NOTE Spettatori 14.850. Ammoniti Privitera. Sidibe, Lodi, Boccia. Angoli 7-2. Recupero 1' e 4'

