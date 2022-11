Il Catania sfiora il colpo del ko a Lamezia, poi becca il pari e alla fine si accontenta

L'1-1 tra le due prime della classe matura nella ripresa dopo la traversa di Terranova (18') che arriva a qualche istante da un'altra conclusione dello stesso 10 di casa. Lamezia e Catania cercano l'allungo, ma alla fine il pari serve più ai rossazzurri che tengono i dieci punti di vantaggio sugli stessi calabresi, approfittando anche del pareggio della Vibonese ad Acireale. Resta tutto immutato in cima alla graduatoria, ma dopo il vantaggio firmato da Marco Palermo, i rossazzurri avevano anche accarezzato l'idea di piazzare un successo che avrebbe virtualmente chiuso la lotta per il primo posto.

Il vantaggio rossazzurro è una prodezza di Marco Palermo in avvio di ripresa, servito da sinistra da Boccia: è abile a girarsi il centrocampista rossazzurro ed è un gesto di ben altra categoria. Il pareggio del Lamezia (18') è opera di Emmanouil. La sua conclusione dalla lunga distanza viene leggermente deviata e il doppio rimbalzo del pallone beffa Bethers.

La gara assume una conformazione diversa col Catania che cerca, invano, di inquadrare la porta avversaria con De Luca e con Jefferson che entra in area perdendo l'attimo giusto per la conclusione. Ma il Lamezia non sta a guardare: pressa e con il proprio De Luca prova ancora con un cross che trova Bethers abile alla deviazione. Si va ai sei minuti di recupero ma non cambia il risultato con i tifosi rossazzurri che applaudono la squadra e preparano il confronto interno con l’Acireale.

Il tabellino

Lamezia Terme-Catania 1-1

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni 6; Silvestri 6, Miliziano 6, Cadili 6, De Luca 6,5; Cristiano 6, Emmanouil 6,5, Maimone 6 (dall'8' s.t.Maltese 6); Crisafi 6,5, Terranova 6,5, Addessi 6 (dal 26' s.t. Alma 6). A disp.: Martino, Kanoute, Tipaldi, Zulj, Borgia, Fangwa, Ferreira. All.: Novelli 6.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Castellini 6, Lorenzini 6,5, Boccia 6 (dal 30' s.t. Ferrara s.v.); Palermo 6,5, Rizzo 6, Vitale 6; Sarno 6 (dal 30' s.t. Forchignone), Sarao (dal 12' s.t. Jefferson 6), An. Russotto 7 (dal 24' s.t. De Luca 6). A disp.: Groaz, Lubishtani, Pedicone, Lodi, Giovinco. All.: Ferraro 6.

ARBITRO: Zago di Conegliano 6.

RETI: Palermo al 4' s.t. Emmanouil al 18' s.t.

NOTE: spettatori 2500 circa. Ammoniti: Vitale, Sarao, Crisafi. Angoli 1-4, recupero 0' e 6'.

La classifica

