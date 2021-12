Il Catania si arrende (0-2) al Monopoli, ma la testa è altrove

Sul campo il Catania ha perso. Ma contro il Monopoli, al Massimino, ha lottato nonostante tutto. Ha incassato il gol di Langella, di testa, dopo 20'. Ma Baldini che ha schierato il 4-4-2 con Sipos e Moro di punta, ha disposto al Massimino una squadra che onorato la maglia. A 20' dalla fine Rosaia è stato espulso per doppia ammonizione, ma i rossazzurri hanno continuato a spingere cercando il gol con Moro e con lo stesso Sipos. Nel finale la ripartenza di Bussaglia, proprio nel recupero, ha chiuso il match. Tutto inutile, le notizie arrivate nel pomeriggio hanno influito sulla testa dei calciatori.

Stadio deserto e non solo per la pioggia, ma la Nord ha sostenuto in maniera encomiabile i calciatori fino all'ultimo istante. Adesso si dovrà discutere anche il programma di lavoro da qui alla ripresa della stagione. Il 2 gennaio sarà una data decisiva. Se Sigi non verserà i 600 mila euro, il fallimento sarà davvero esecutivo.

CATANIA-MONOPOLI 0-2

MARCATORI Langella al 19' p.t.; Buzzaglia al 48' s.t.

CATANIA (4-4-2) Stancampiano 6; Calapai 6, Dos Santos 6 (dal 42' s.t. Cataldi s.v.), Monteagudo 5,5, Zanchi 6 (dal 25' s.t. Pinto 5,5); Albertini 5,5 (dal 1' s.t. Piccolo 6), Rosaia 5, Maldonado 5,5 (dal 1' s.t. Russotto 6), Greco 6; Sipos 6 (dal 20' s.t. Provenzano 5,5), Moro 6,5 (Sala, Borriello, Ercolani, Ropolo, Izco, Frisenna). All. Baldini 6.

MONOPOLI (3-5-2) Loria 6; Riggio 6, Bizzotto 6, Mercadante 6; Tazzer 6, Piccinni 6 (dal 32' s.t. Bussaglia 6,5), Vassallo 6, Langella 6,5 (dal 20' s.t. Novella 6), Guiebre 6; Grandolfo 6, Starita 6,5 (dal 32' s.t. D'Agostino s.v.) (Guido, De Santis, Fornasier, Viteritti, Nina, Romano, Nocciolini). All. Colombo 6.

ARBITRO Collu di Cagliari 5,5.

NOTE paganti n.c., abbonati 1.034, incasso n.c.. Espulso Rosaia al 20' s.t.; ammoniti Maldonado, Dos Santos, Rosaia. Angoli 4-4.

