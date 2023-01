Il Catania si mette al sicuro: preso l'attaccante De Respinis

Giovanni Stroppa, che nel 2011 allenava la Primavera del Milan, lo portò al Viareggio in squadra con Mattia De Sciglio, Simone Ganz, Simone Verdi, Marco Fossati e tanti altri. Alessandro De Respinis aveva ottime prospettive di diventare un attaccante importante: ricopriva (e lo fa anche oggi) tutte e tre le posizioni avanzate. Poi la carriera lontano dalla Serie A: Novara under 19, Mantova, Santarcangelo, anche a Siracusa nel 2016-17, in C.

Qui il direttore Antonello Laneri tenta di valorizzarlo, ma De Respinis era ancora troppo acerbo. E, allora, via verso altri lidi. In D fa grandi cose a Lumezzane e Sondrio: 33 gol in 3 stagioni. Ecco perché torna in C vagando tra Pro Sesto, Piacenza, Pesaro, Sangiuliano. Oggi, De Respinis, 29 anni, originaro di Magenta, era a Catania per allenarsi e firmare un accordo fino a fine stagione. Sarà un attaccante jolly, visto che Sarno, Litteri e Jefferson tardano a ristabilirsi.

