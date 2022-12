Il Chelsea riparte con una vittoria, 2-0 al Bournemouth

ROMA, 27 DIC - Ricomincia con una vittoria il cammino del Chelsea in Premier League. Nel posticipo della 17/a giornata, i 'Blues' allenati da Graham Potter hanno battuto 2-0 il Bournemouth sul terreno dello Stamford Bridge di Londra. Havertz ha aperto le marcature dopo 16', il raddoppio è stato firmato da Mount al 24'. Con questo successo il Chelsea sale all'ottavo posto in classifica, con 24 punti in 15 partite, a pari merito con il Brighton di Roberto De Zerbi, un punto sotto il Liverpool e a -6 dalla zona Champions. Il Bournemouth, invece, è 14/o con 16 lunghezze, fra il Leicester e il Leeds United, a soli +3 dalla zona retrocessione. Prima della sosta per i Mondiali in Qatar, il Chelsea aveva racimolato tre sconfitte consecutive. Unica nota stonata della serata il nuovo infortunio a Reece James, che è dovuto uscire dal campo dopo essere avere superato un guaio fisico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA