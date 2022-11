Il consigliere della Federazione ginnastica d'Italia Musso: «Meno medaglie ma con lavoro corretto»

«Anche noi siamo rimasti sorpresi perché non sapevamo nulla, per cui stiamo verificando. Sinceramente anche per noi è stata una doccia fredda. Se le medaglie devono arrivare con un torto alle ginnaste ci accontentiamo che ne arrivino di meno, ma che facciamo un lavoro corretto, su questo non si discute». Così il consigliere della Federazione ginnastica d’Italia Francesco Musso con i giornalisti a Catania sulle denunce delle ex atlete di ginnastica ritmica.

Musso è in Sicilia per presentare il Campionato italiano individuale di specialità Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, in programma fino a domenica al PalaCatania. Alle gare a Catania partecipano oltre 300 ginnaste dai 14 anni in su, provenienti da tutta Italia. «Abbiamo passato tutto alla Procura sportiva - aggiunge Musso - e poi abbiamo un ufficio che segue tutte queste vicende con dei membri esterni, per cui abbiamo passato anche a loro tutti questi messaggi. Tutto quello che stanno dicendo lo dobbiamo prima verificare se corrisponde a verità, ma poi intervenire perché noi come federazione abbiamo come compito la massima difesa delle ginnaste. Anche se ce ne è una che subisce un torto, noi dobbiamo evitarlo, su questo non si discute».

«La Federazione ginnastica è un ente morale - conclude Musso - per cui il nostro compito è quello della difesa massima delle regole e delle ginnaste che si allenano con noi. L’intervento che faremo sarà a garanzia di tutti i nostri tesserati. Noi viviamo per la medaglia ma nel rispetto della persona che si ha davanti e delle regole che ci siamo dati».

«Il tema è stato affrontato in una riunione tra il ministro, il presidente della Federazione e Malagò. Credo che stiano trovando le giuste soluzioni rispetto a questa vicenda, che ovviamente dà un’immagine sbagliata di un movimento sportivo importante come quello italiano e in cui possono succedere alcune cose, ammesso che vengano accertate. Siamo fiduciosi nella normale soluzione della questione. Sono cose che devono essere valutate. Se fosse vero ci sarebbero tutte le condizioni per agire per le vie disciplinari e sanzionatorie sia federali sia oltre...». Così il vicepresidente del Coni Sicilia Enzo Falzone, sulle denunce presentate da alcune ex atlete di ginnastica ritmica rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano individuale di specialità Gold Junior e Senior in programma a Catania fino a domenica prossima.

«Ieri ci sono stati i primi provvedimenti da parte della Federazione. C'è molta attenzione perché questa situazione ha travolto un poco tutti. L’attenzione è massima. Questo è un momento un poco particolare perché bisogna avere rispetto di quello che viene detto ma anche la pazienza di aspettare che tutto quello che è stato denunciato venga vagliato e bisogna vedere di non fare di tutta l’erba un fascio. Cerchiamo di restituire un poco di serenità ad un ambiente che è stato scosso». Così il team manager della Fgi, Andrea Facci, sulle denunce presentate da alcune ex atlete di ginnastica ritmica rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano individuale di specialità Gold Junior e Senior in programma a Catania.





