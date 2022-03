Il fitness acquatico riparte da Siracusa

L’acquafitness riparte da Siracusa dopo lo stop dovuto al Covid. Domenica indimenticabile, quella appena trascorsa, per decine di istruttori arrivati da tutta la Sicilia nella piscina del centro sportivo polivalente Sun Club, nella città aretusea, in occasione di “Aqua Explosion 2022”, primo grande evento dedicato alla formazione in ambito acquafitness dopo due anni di fermo imposto dalla pandemia, organizzato da Viviana Venticinque, presidente del comitato provinciale Endas Siracusa. Una full immersion di sport e di divertimento in acqua con le presenters Gaia Morizzo, Cristina Tandurella e la stessa Viviana Venticinque a guidare le operazioni da bordo vasca. “Aqua Explosion 2022 - dichiara Venticinque - rappresenta la rinascita di un movimento sportivo. Un successo doppio sia perché abbiamo visto la gioia dei tanti partecipanti, sia perché siamo riusciti ancora una volta a portare l’eccellenza del fitness acquatico a Siracusa. E non è finita qui”. Endas Sicilia infatti ha già fissato per giugno un altro appuntamento al Sun Club. L’obiettivo è quello di tornare ai fasti prepandemici quando nell’Isola arrivavano appassionati di acquafitness perfino da Corea del Sud, Giappone e Australia. “Il fitness in tutte le sue forme, con i suoi oltre 60 centri affiliati in Sicilia - afferma Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia - è il settore con il maggior numero di tesserati. In Endas Sicilia è un comparto in fermento. Nel 2022 proporremo attività organizzate in tutte le provincie siciliane. Eventi sportivi, stage, masterclass e corsi di formazione arricchiranno notevolmente il palinsesto sportivo dell’Isola. Accoglieremo tutte le proposte delle società sportive che vogliamo siano un valore aggiunto per una maggiore promozione della cultura della salute e del benessere dei siciliani”.

