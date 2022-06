ROMA, 28 GIU - "Suspence Kroos". E' il titolo sbandierato oggi, in prima pagina, dal quotidiano spagnolo As. Il giornale punta il dito sul fatto che il Real Madrid non riesce ad avviare la trattativa con il metronomo tedesco, vero e proprio pilastro del centrocampo del Real Madrid, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023. La permanenza dell'ex Bayern Monaco nella capitale spagnolo, pertanto, resta in bilico.

