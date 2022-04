Il Giro di Sicilia incorona Damiano Caruso

Il Giro di Sicilia parla ragusano incoronando Damiano Caruso vittorioso in solitario sull'ultimo traguardo della corsa a tappe siciliane posto a Piasno Provenzana sull'Etna. Caruso in gara per i colori della Nazionale Italiana, ha vinto il 25° Giro di Sicilia Eolo precedendo in classifica generale Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli) e Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), mentre al quarto posto ha chiuso Vincenzo Nibali (Astana) che s'è arreso solo a 1500 metri dall'arrivo allo scatto di Caruso. Al 10° posto nella generale Antonio Nibali, fratello dello "Squalo dello Stretto".

Pubblicità

<Sono felicissimo - confessa alla fine Caruso con accanto la moglie i figlioletti e tutti parenti e amici arrivati da Ragusa - di aver vinto qua nella mia regione, oltretutto vestendo la maglia della Nazionale Italiana. Voglio ringraziare il mio team per avermi permesso di correre qua e la Federazione Ciclistica Italiana per avermi supportato al meglio. Mi sono preparato bene nelle ultime settimane per questo obiettivo e ho raccolto ciò che avevo seminato>.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA