Il Liverpool su Rabiot, la Juventus chiede Firmino

ROMA, 01 LUG - Adrien Rabiot può davvero lasciare la Juventus, per approdare nella Premier League. Secondo The Indipendent, il centrocampista francese è nel mirino dell'allenatore tedesco Juergen Klopp e del Liverpool, vicecampione d'Europa per club e d'Inghilterra. Secondo il giornale, la Juventus avrebbe chiesto come contropartita Naby Keita, per poi virare sull'attaccante brasiliano Roberto Firmino, reduce da una stagione tutt'altro che fortunata.

