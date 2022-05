Il Milan venduto a Redbird: i piani della società statunitense per il club rossonero

Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione del club tra Elliott e RedBird. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

La valutazione del club dovrebbe aver superato il miliardo e 300 milioni. C'è sempre massima riservatezza nella trattativa ma le parti hanno già trovato l'accordo su tutto. Elliott resterebbe con delle quote di minoranza - si parla del 30% - e con una rappresentanza importante anche all’interno del Cda, sposando quella che è l’ambizione dell’azienda statunitense fondata nel 2014 da Gerry Cardinale: rispettare i principi di sostenibilità economica impostati da Elliott, realizzando però il potenziale ancora non sfruttato del Milan fino a renderlo una media company globale.

RedBird già proprietario del Tolouse, esperto di sport e intrattenimento, è anche socio di Fenway Sport Group che di fatto gestisce il Liverpool. Il profilo dell’azienda Usa ha convinto Elliott. La mission di RedBird è chiara, verranno potenziati i canali digitali del club e la gestione dei contenuti multimediali sarà più strutturata. Senza ovviamente dimenticare l’aspetto sportivo, perché l’azienda americana dovrà riuscire ad essere all’altezza di Elliott, capace di realizzare una vera e propria impresa sportiva conquistando lo scudetto.

La dirigenza sportiva non dovrebbe cambiare e si attendono i rinnovi di Maldini e Massara. Anche perché c'è un mercato da affrontare per rinforzare la rosa. Divock Origi, attaccante del Liverpool, è in arrivo a parametro zero. E potrebbe non essere l'unico colpo. Le prossime settimane saranno poi importanti per capire meglio quello che sarà il rapporto tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic.

