MONZA, 13 SET - Il Monza ha esonerato Giovanni Stroppa. All'allenatore della squadra ultima in serie A non è bastato il pareggio di domenica a Lecce, unico punto conquistato nelle prime sei giornate del campionato di serie A. Una decisione in qualche modo anticipata, ieri, dalle parole del presidente Silvio Berlusconi: "Ora ci devo pensare io". La comunicazione ufficiale è attesa a breve.

