NAPOLI, 13 GEN - Il Napoli batte 5-1 la Juventus nell'anticipo della 18/a giornata della serie A e va a quota 47 punti in testa alla classifica, 10 in piu' dei bianconeri, secondi. A quota 37 anche il Milan, impegnato domani a Lecce, mentre l'Inter quarta e' a 34 e gioca domani in casa col Verona.

