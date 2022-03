Il Napoli cerca il riscatto sul campo del Verona

ROMA, 11 MAR - Il Napoli vola a Verona per affrontare i gialloblù. Gli esperti Sisal vedono il pronto riscatto dei partenopei, vincenti a 2,10 contro il 3,40 dei padroni di casa, mentre si sale leggermente a 3,60 per il pari. I tre successi più recenti del Napoli sono stati tutti per 2-0: lo stesso risultato si gioca a 11,50, mentre quello a favore del Verona pagherebbe 21 volte la posta. Una rete di Victor Osimhen nel primo tempo è in quota a 4,60. Tudor si affida al bomber principe degli scaligeri, Giovanni Simeone, 15 reti stagionali, che al Napoli ha fatto male in quattro occasioni: farlo una quinta volta si gioca a 3,25. Il posticipo della domenica è riservato ai campioni d'Italia dell'Inter che fanno visita al Torino: per gli esperti Sisal, la vittoria dei nerazzurri è a 1,67, contro il 5,25 dei granata, mentre il pareggio è a 3,75. L'Over, a 1,72, si fa preferire di poco all'Under, a 2,00; un rigore, fischiato tre volte negli ultimi quattro incroci, è offerto a 2,50. Lautaro Martinez si è sbloccato: la formazione di Juric è stata infilzata già quattro volte dal Toro e la quinta rete è in quota a 2,25. I granata si aggrappano ancora di più al capitano Andrea Belotti: la rete numero 5 del 'Gallo' in campionato pagherebbe 4 volte la posta. Fra le candidate al titolo il compito più semplice, sulla carta, spetta al Milan capolista che ospita l'Empoli. I rossoneri partono avanti a 1,35, contro l'8,50 dei toscani, mentre si scende fino a 5,00 per il pareggio. La formazione di Andreazzoli si affida alla storia: le uniche tre vittorie dell'Empoli contro il Milan sono state colte a San Siro. Probabile che entrambe vadano a segno visto che il 'Goal' si gioca a 1,85 con una rete da fuori area, opzione sempre da tenere in considerazione, in quota a 2,75. Se Ibrahimovic e Giroud sono i pericoli maggiori, entrambi a 2,00, Frank Kessié è il bomber principe della sfida con 3 reti: un altro gol è dato a 3,25.

