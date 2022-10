Il Napoli in cerca di conferme, il Milan lo imita

ROMA, 28 OTT - Chi fermerà il Napoli di Spalletti? Domani, nel primo dei tre anticipi della Serie A, ci proverà il Sassuolo che, a inizio stagione, ha già frenato (anche se in casa) il Milan. Per la sfida del Maradona, però, le quote Snai non sembrano lasciare spazio a sorprese: il segno '1' è a 1,30, con il pari a 6,00 e il colpo dei neroverdi a 9,50. Il Napoli, miglior attacco del campionato, segna una media di oltre due reti a partita: ecco perché l'Over a 1,42 prevale sull'Under a 2,65, più stretta la forbice fra il 'Goal' a 1,77 e il 'No Goal' a 1,95. Giacomo Raspadori ritrova per la prima volta da avversaria la squadra dove è cresciuto: una rete di 'Jack' al Sassuolo vale 2,50, in un tabellone dei marcatori dominato da Osimhen a 1,75 e da Simeone a 2,00. Emozioni speciali quelle che vivrà Stankovic a San Siro da allenatore della Sampdoria. I nerazzurri, però, arrivano carichi al match di domani sera, dopo avere raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions: un'altra vittoria vale 1,23, con il pareggio a 6,50 e il blitz della Samp a 13. Il secondo dei tre anticipi del sabato (quello delle 18) vedrà in campo una squadra che è invece uscita delusa dal turno di Champions: la Juventus, eliminata e alla vigilia del match con il PSG essenziale per accedere all'Europa League, va a Lecce da favorita. Al Via del Mare, il '2' a 1,73 si contrappone alla vittoria dei salentini a 5,25 e al pari a 3,60. L'impegno più complicato, tra le quattro italiane di Champions, sembra averlo il Milan sul campo del Torino: i rossoneri partono avanti a 2,10, con il pari a 3,35 e l'1 a 3,60. Se l'Atalanta, battuta in casa dalla Lazio domenica, va a caccia di rivincita a Empoli ('2' a 1,80), Lazio e Roma sono uscite bene dal giovedì europeo. I biancocelesti, che in campionato non subiscono reti dal 3 settembre, domenica ospitano la Salernitana: l'1 a 1,48 è il segno con la quota più bassa, ma da tenere d'occhio anche il 'No Goal' a 2,00. La Roma viaggia ancora in direzione Verona: un altro successo della squadra di Mourinho, su Snai, si trova a 1,85. Ha vinto, ma in Conference, anche la Fiorentina, che torna da avversario a La Spezia: il '2' al Picco paga 1,87.

