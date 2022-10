NAPOLI, 11 OTT - "Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito all'infortunio subìto nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Lo rende noto il Calcio Napoli. Come previsto, Rrahmani non potrà ovviamente essere in campo domani nella sfida Champions tra gli azzurri e l'Ajax.

