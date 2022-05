Il nuovo Calcio Catania, al via il conto alla rovescia per la Serie D

Meno 10 dalla decisione della Figc. Sarà Serie D per il Catania? Il conto alla rovescia per la fondazione del “nuovo” club comincia proprio in quest’inizio di settimana tra qualche indiscrezione dell’ultim’ora, silenzi com’è fra l’altro giusto che sia da parte dell’Amministrazione comunale, l’ansia e i timori dei tifosi che sui loro siti pubblicano le immagini di alcuni dei trionfi significativi del Catania nel corso della sua lunga storia. Selfie che non si fa a meno di guardarli almeno due, tre volte di seguito e che fanno venire ancora la pelle d’oca con la rabbia che quel Catania non esiste più e ne deve ora nascere uno nuovo entro metà mese. Non c’è più spazio per i rimpianti.

Siamo così a meno dieci dalla risposta che la Federcalcio il prossimo 18 maggio darà all’Amministrazione comunale che ha chiesto la partecipazione al campionato di Serie D e riteniamo che la Figc darà il suo ok perché al di là delle vicissitudini e degli errori imperdonabili che hanno portato il club al fallimento di cui la Sigi è la vera responsabile, Catania resta una grande piazza con un passato glorioso.

Quel che invece preoccupa in questo momento è se realmente qualcuno prenderà a cuore le sorti del futuro della massima espressione calcistica cittadina proponendo un piano di rilancio almeno di durata triennale. Fino a ieri non risultavano “contatti ufficiali” tra Comune e possibili investitori interessati al club rossazzurro. Laconica la dichiarazione del vice sindaco Roberto Bonaccorsi («Se ne sta occupando l’assessore allo Sport, restiamo in attesa»), lo stesso assessore Sergio Parisi non ha molto da aggiungere a quanto già dichiarato ma non perde l'ottimismo segno che qualcosa in fondo si sta muovendo. «Resto fiducioso, - dichiara Parisi - la situazione si sbloccherà ma prima bisognerà avere una risposta dalla Figc».

Quale futuro si può allora prevedere per Catania calcistica al di là della ristrutturazione dello stadio Massimino che certamente rappresenta una nota positiva ma che in questo momento è l’ultimo dei pensieri della tifoseria rossazzurra.

Nella settimana appena cominciata dovremo avere qualche risposta, quel che trapela in queste ore è la conferma del gruppo imprenditoriale milanese - con sede non proprio nella metropoli lombarda ma nelle vicinanze - che ha chiesto informazioni dettagliate sullo stesso Village di Torre del Grifo ma attenzione: il problema più urgente da risolvere è il reperimento dei fondi necessari per la partecipazione al campionato di Serie D. Solo in un secondo momento se il Catania “nuovo” avrà basi assai solide si potrà pensare a un suo ritorno nella propria Casa di Torre del Grifo e pensare a un gran rilancio.

L’ONESTA’ DI RICCARDO GAUCCI. Profondamente legato al Catania dopo i successi ottenuti in passato al timone del club rossazzurro, l’imprenditore romano non ha mai smesso di seguire la società etnea ma da uomo di calcio sa bene la consistente somma che richiede la rinascita del Catania e, quindi, non intende illudere la tifoseria. Gaucci sarebbe potuto rientrare in un gruppo allargato ad altri imprenditori magari locali, ma in città non sembrano esserci in questa fase di attesa, soggetti con la voglia e le capacità d’investire nel calcio. Ecco che l’ipotesi Gaucci è sfumata.

IL “COMITATO CATANIA ROSSAZZURRA”. Partito anche con l’obiettivo - che riteniamo non di sua competenza - di vigilare sul possibile nuovo proprietario del Catania Calcio, dopo le ultime recenti dichiarazioni dell’avv. Enzo Ingrassia che è stato il vero ideatore del “Comitato”, si vuole puntare sull’azionariato popolare che anche in base all’esperienza del passato in loco, potrà fare solo da supporto a un “nuovo” Catania che ha indispensabile bisogno di essere sorretto da un gruppo imprenditoriale o al limite da un ristretto pool d’imprenditori anche locali ma di una certa consistenza, ma quest’ultimi si convinceranno?

Ecco che uno dei compiti del “Comitato” composto da personaggi tra i quali ci sono alcune persone abbastanza facoltose e che vantano pure conoscenze negli ambienti altolocati, potrebbe essere quello di convincere chi può a mettere mani al portafoglio per il bene del Catania.

Continua inoltre a circolare la voce di un altro possibile ritorno e cioè quello di Antonino Pulvirenti che da noi intervistato ha smentito un suo possibile coinvolgimento, ma siamo convinti che ’ex patron del Catania sia alla ricerca di potenziali investitori per la rifondazione del nuovo club etneo. E assieme a lui tanti altri catanesi e non sparsi in ogni parte d’Italia - da Milano a Udine passando per Bergamo e Mantova e da Genova a Roma - stanno agendo nell’ombra per contribuire alla rinascita del Catania.

