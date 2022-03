Il Palermo affonda la Vibonese e rivede il terzo posto

Torna alla vittoria il Palermo di Silvio Baldini che batte la Vibonese 3-0 e conferma la legge del Barbera dove i rosanero sono imbattuti da un anno. L’ultima sconfitta interna, infatti, risale al 7 marzo del 2021 contro la Juve Stabia.

Partita mai in discussione con i rosanero che hanno colpito anche tre traverse e un palo. Dopo il primo tempo concluso sullo 0-0, il Palermo si è sbloccato nel secondo tempo con Valente al 6', poi ha raddoppiato al 36' con Brunori, al settimo gol consecutivo, il sedicesimo in campionato, e ha chiuso la partita con Soleri al 39'.

In classifica, nel Girone C del campionato di Serie C, il Palermo accorcia rispetto a secondo e terzo posto occupato da Catanzaro e Francavilla che hanno perso contro Monopoli e Bari e si porta a cinque punti dal terzo posto con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti. Prossimo appuntamento al Partenio contro l’Avellino domenica 13 marzo alle 14,30.

