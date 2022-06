PALERMO, 12 GIU - Il Palermo ha battuto il Padova 1-0 (1-0), nella partita ritorno della finale dei Playoff del campionato di calcio di Serie C, conquistando la promozione in Serie B. All'andata, a Padova, il Palermo si era imposto con lo stesso punteggio. I rosanero tornano fra i cadetti dopo tre anni trascorsi fra la Serie D e la C.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA