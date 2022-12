Il Palermo c'è, Brunori pure e il Cagliari va ko

Il Palermo torna a vincere al Barbera superando 2-1 un Cagliari che proprio non riesce a trovare continuità. Dopo un buon inizio dei sardi in campo si vede solo la squadra di Corini che legittima il successo con il nono gol stagionale di Brunori (rigore) e Segre; in pieno recupero accorcia le distanze Pavoletti. Al 10' pericoloso il Cagliari con Pavoletti che però spreca tutto e non trova la porta di testa dopo un bel cross da destra di Makoumbou. Al 22' è ancora Pavoletti a sprecare tirando alto da ottima posizione. Poi il Palermo prende le misure e comincia ad affacciarsi verso la porta avversaria fino a sbloccare il match al 37' su calcio di rigore concesso per un fallo in area di Nandez ai danni di Stulac; il bomber Brunori trasforma (dopo due errori di fila dal dischetto) festeggiando nel migliore dei modi la convocazione di Roberto Mancini per lo stage in Nazionale.

Il Palermo chiude in crescendo e la prima frazione finisce con un sinistro dal limite di Sala con palla che sfiora la traversa. Nella ripresa Cagliari piuttosto opaco e Palermo sempre pericoloso. All’8' angolo di Stulac e preciso colpo di testa di Segre che batte imparabilmente Radunovic. Al 41' Di Mariano si divora incredibilmente il 3-0 sparando su Radunovic davanti la porta. In pieno recupero al 50' il Cagliari accorcia le distanze con Pavoletti su sponda di testa di Pereiro.



PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6; Valente 6, Segre 6.5 (24' st Broh 6), Stulac 7 (24' st Saric 6), Gomes 6.5 (32' st Damiani sv), Sala 6.5 (37' st Devetak sv); Brunori 6.5 (37' st Vido sv), Di Mariano 6. In panchina: Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Marconi, Soleri. Allenatore: Corini 6.5.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 6; Zappa 5 (18' st Viola 5.5), Altare 5.5 (31' st Carboni sv), Capradossi 5.5 (18' st Dossena 5.5), Obert 6; Nandez 6, Makoumbou 6, Kourfalidis 5.5 (31' st Pereiro 6); Falco 5 (18' st Luvumbo 5.5); Lapadula 5.5, Pavoletti 6. In panchina: Lolic, Aresti, Goldaniga, Millico, Cavuoti, Lella, Zallu. Allenatore: Liverani 5. ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

RETI: 37' pt Brunori (rigore), 8' st Segre, 50' Pavorelli. NOTE: Serata serena, terreo in buone condizioni. Spettatori: 16812. Ammoniti: Altare; Nedelcearu, Capradossi, Gomes, Dossena, Di Mariano. Angoli: 9-2. Recupero: 4'; 9'.

